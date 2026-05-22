Brezilya’nın sıcak rulo sac ihracatı ve ithalatı Nisan ayında Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatlardaki düşüş ve Güney Kore’den ithalatın azalmasıyla geriledi

Cuma, 22 Mayıs 2026 09:39:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Nisan ayında Brezilya 22.500 mt sıcak rulo sac ihraç ederken, ithalatı 38.100 mt oldu. Söz konusu dönemde ihracattaki düşüş Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %36 azalmasından, ithalattaki sert gerileme ise Güney Kore’den yapılan sevkiyatların %48 düşmesinden kaynaklandı.

Brezilya Mart ayında 26.800 mt ihracat ve 72.000 mt ithalat gerçekleştirmişti.

İhracatın 12.600 mt’u 552$/mt FOB seviyesinden ABD’ye ve 9.900 mt’u 592$/mt FOB seviyesinden Güney Amerika ülkelerine yapıldı. Sevkiyatlar ArcelorMittal (18.300 mt), Usiminas (2.900 mt) ve Gerdau (1.300 mt) tarafından gerçekleştirildi.

İthalat ise 21.000 mt’u 489$/mt FOB seviyesinden Güney Kore’den ve 17.100 mt’u 498$/mt FOB seviyesinden Çin’den yapıldı.

Bazı ihracatların aynı grup bünyesindeki bağlı şirketlere yapılması nedeniyle fiyatlar mevcut piyasa koşullarını yansıtmayacak seviyelerde olabilir.


