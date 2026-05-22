Brezilya’nın sıcak rulo sac ihracatı ve ithalatı Nisan ayında Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatlardaki düşüş ve Güney Kore’den ithalatın azalmasıyla geriledi

Nisan ayında Brezilya 22.500 mt sıcak rulo sac ihraç ederken, ithalatı 38.100 mt oldu. Söz konusu dönemde ihracattaki düşüş Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %36 azalmasından, ithalattaki sert gerileme ise Güney Kore’den yapılan sevkiyatların %48 düşmesinden kaynaklandı.

Nisan ayında Brezilya 22.500 mt sıcak rulo sac ihraç ederken, ithalatı 38.100 mt oldu. Söz konusu dönemde ihracattaki düşüş Güney Amerika’ya yapılan sevkiyatların %36 azalmasından, ithalattaki sert gerileme ise Güney Kore’den yapılan sevkiyatların %48 düşmesinden kaynaklandı.

Brezilya Mart ayında 26.800 mt ihracat ve 72.000 mt ithalat gerçekleştirmişti.

İhracatın 12.600 mt’u 552$/mt FOB seviyesinden ABD’ye ve 9.900 mt’u 592$/mt FOB seviyesinden Güney Amerika ülkelerine yapıldı. Sevkiyatlar ArcelorMittal (18.300 mt), Usiminas (2.900 mt) ve Gerdau (1.300 mt) tarafından gerçekleştirildi.

İthalat ise 21.000 mt’u 489$/mt FOB seviyesinden Güney Kore’den ve 17.100 mt’u 498$/mt FOB seviyesinden Çin’den yapıldı.

Bazı ihracatların aynı grup bünyesindeki bağlı şirketlere yapılması nedeniyle fiyatlar mevcut piyasa koşullarını yansıtmayacak seviyelerde olabilir.