Brezilya’nın slab ihracatı ABD ve Avrupa’ya satılan tonajla 2026’nın Nisan ayında %131 yükseldi

Cuma, 08 Mayıs 2026 12:18:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya 2026’nın Nisan ayında, önceki ay kaydedilen 297.600 mt slab ihracatına kıyasla %131 artışla 687.500 mt slab ihraç etti.

Brezilya, ABD ve Avrupa arasındaki ticaretin yükselmesi artışın arkasındaki en büyük faktörlerden biri oldu.

Nisan ayında Ternium 605$/mt FOB’dan ABD’ye 222.800 mt, ArcelorMittal Tubarão ise 569$/mt FOB’dan ABD’ye 169.500 mt, 492$/mt FOB’dan Fransa’ya 71.500 mt, 505$/mt FOB’dan İspanya’ya 37.800 mt slab ihraç etti.

ArcelorMittal Pecem’in slab ihracatı ise Belçika’ya 491$/mt FOB’dan 40.800 mt, İspanya’ya 500$/mt FOB’dan 39.800 mt, Polonya’ya 469$/mt FOB’dan 39.500 mt, Almanya’ya 515$/mt FOB’dan 30.300 mt, Meksika’ya 522$/mt FOB’dan 10.300 mt ve İngiltere’ye 584$/mt FOB’dan 10.100 mt seviyelerinde kaydedildi.

Gerdau İsviçre’ye 520$/mt FOB’dan 15.100 mt slab ihracat ederken, Usiminas Vietnam’dan 468$/mt FOB’dan 27.400 mt slab ithal etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

