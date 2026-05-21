Güney Kore Çin’i geride bırakarak Brezilya’nın en büyük soğuk rulo sac tedarikçisi oldu

Perşembe, 21 Mayıs 2026 10:08:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu Secex’in verilerine göre Brezilya, Nisan ayında 9.100 mt soğuk rulo sac ihraç ederken, 24.500 mt soğuk rulo sac ithal etti. Mart ayında ise ülkenin soğuk rulo sac ihracatı 26.800 mt, ithalatı ise 11.800 mt seviyesinde yer almıştı.

İhracattaki %66’lık düşüşün başlıca nedeni, Mart ayında Usiminas’ın Almanya’ya yaptığı ve tekrarlanmayan tek seferlik 23.200 mt seviyesindeki sevkiyat oldu.

Nisan ayındaki soğuk rulo sac ihracatının tamamı Güney Amerika’ya yapıldı. Usiminas 6.700 mt ürünü 681$/mt FOB seviyesinden, ArcelorMittal ise 2.400 mt ürünü 1.233$/mt FOB seviyesinden sevk etti.

Nisan ayındaki ithalat Güney Kore ve Çin’den gerçekleştirildi. Güney Kore 23.800 mt ürünü 546$/mt FOB seviyesinden tedarik ederken, Çin 700 mt ürünü 661$/mt FOB seviyesinden tedarik etti.

2025 yılında Brezilya Çin’den 201.900 mt, Güney Kore’den ise 116.700 mt soğuk rulo sac ithal etmişti.

Brezilya’nın Çin çıkışlı soğuk rulo sac ithalatına antidamping vergileri uygulamasının ardından ticaret akışları değişti. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde Güney Kore Brezilya’ya 71.400 mt soğuk rulo sac ihraç ederken, Çin’den yapılan sevkiyatlar 17.300 mt ile sınırlı kaldı.

Çin çıkışlı soğuk rulo sac için antidamping vergileri 322,93$/mt ile 670,63$/mt arasında hesaplanırken, bu vergiler kaplamalı yassı mamullere de uygulanıyor.


