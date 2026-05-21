Nisan ayında Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı Güney Amerika’ya yapılan güçlü sevkiyatlarla artarken, Mısır’dan tedarik olmaması nedeniyle ithalat düştü

Perşembe, 21 Mayıs 2026 14:00:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu Secex’in verilerine göre Brezilya’nın inşaat demiri ihracatı Nisan ayında yaklaşık %12 artarken, ithalatı %42’nin üzerinde geriledi.

Brezilya Nisan ayında 35.700 mt inşaat demiri ihraç ederken, 11.700 mt inşaat demiri ithal etti. Mart ayında ise ülkenin inşaat demiri ihracatı 31.900 mt, ithalatı ise 20.300 mt seviyesinde yer almıştı.

İhracat Güney Amerika ülkelerine 606$/mt FOB seviyesinden 26.800 mt, ve ABD’ye 615$/mt FOB seviyesinden 8.900 mt tonajlarında yapıldı.

İhracatçılar 22.200 mt ile Gerdau, 13.400 mt ile ArcelorMittal ve 100 mt ile Simec olarak kaydedildi.

İthalat Rusya’dan 485$/mt seviyesinden 11.600 mt ve Almanya’dan 1.754$/mt seviyesinden 100 mt yapıldı. Almanya’dan yapılan ithalatın fiyatı piyasa fiyatı olarak değerlendirilmiyor.

İthalattaki düşüş, Mart ayında Brezilya’ya 16.400 mt inşaat demiri sevk eden Mısır’ın Nisan ayında ürün tedarik etmemesinden kaynaklandı.


