﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilyalı CSN’nin net kârı üçüncü çeyrekte düştü

Çarşamba, 02 Kasım 2022 09:27:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 369,63 milyon BRL’ye ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,32 milyar BRL’ye kıyasla 237,63 milyon BRL (46,2 milyon $) seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekle kıyaslandığında, şirketin net satış gelirleri %3,1 artışla 10,90 milyar BRL ve satılan ürünlerin maliyeti %10,5 artışla 8,36 milyar BRL olurken, brüt kârı %15,5 düşüşle 2,54 milyar BRL ve faaliyet kârı %36,4 düşüşle 1,13 milyar BRL seviyelerine geriledi.

Söz konusu çeyrekte, şirket 859.000 mt’u iç piyasaya ve 301.000 mt’u dış piyasalara olmak üzere çeyreklik bazda %8,8 artışla 1,16 milyon mt çelik satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan CSN’nin demir cevheri satışları 1,12 milyon mt’u iç piyasaya ve 7,93 milyon mt’u dış piyasalara olmak üzere %20 artışla 9,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin net satış gelirlerinin %70,6’sını çelik faaliyetleri, %23,1’ini madencilik faaliyetleri, %6,6’sını lojistik faaliyetleri, %0,4’ünü enerji faaliyetleri ve %7,1’ini çimento faaliyetleri oluşturdu.

1$ = 5,14 BRL (1 Kasım)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

Benzer Haber ve Analizler

CSN mali sonuçlarının üçüncü çeyrekte toparlanmasını bekliyor

18 Ağu | Çelik Haberler

Brezilyalı CSN’nin net kârı ikinci çeyrekte sertçe düştü

17 Ağu | Çelik Haberler

CSN’nin net kârı birinci çeyrekte yükseldi

09 May | Çelik Haberler

CSN Mineração’nun net kârı dördüncü çeyrekte düştü

29 Mar | Çelik Haberler

CSN’nin net kârı dördüncü çeyrekte düştü

11 Mar | Çelik Haberler

CSN, Gerdau ve Usiminas’ın net kârı dördüncü çeyrekte düşecek

14 Oca | Çelik Haberler

CSN Mineração’nun net kârı üçüncü çeyrekte %45 düştü

09 Kas | Çelik Haberler

CSN’nin net kârı ve satış gelirleri üçüncü çeyrekte arttı

05 Kas | Çelik Haberler

CSN yılın ikinci yarısında daha iyi performans bekliyor

30 Tem | Çelik Haberler

CSN’nin net kârı ve satış gelirleri ikinci çeyrekte artış gösterdi

29 Tem | Çelik Haberler