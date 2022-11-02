Brezilyalı CSN’nin net kârı üçüncü çeyrekte düştü

Çarşamba, 02 Kasım 2022 09:27:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 369,63 milyon BRL’ye ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,32 milyar BRL’ye kıyasla 237,63 milyon BRL (46,2 milyon $) seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekle kıyaslandığında, şirketin net satış gelirleri %3,1 artışla 10,90 milyar BRL ve satılan ürünlerin maliyeti %10,5 artışla 8,36 milyar BRL olurken, brüt kârı %15,5 düşüşle 2,54 milyar BRL ve faaliyet kârı %36,4 düşüşle 1,13 milyar BRL seviyelerine geriledi.

Söz konusu çeyrekte, şirket 859.000 mt’u iç piyasaya ve 301.000 mt’u dış piyasalara olmak üzere çeyreklik bazda %8,8 artışla 1,16 milyon mt çelik satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan CSN’nin demir cevheri satışları 1,12 milyon mt’u iç piyasaya ve 7,93 milyon mt’u dış piyasalara olmak üzere %20 artışla 9,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin net satış gelirlerinin %70,6’sını çelik faaliyetleri, %23,1’ini madencilik faaliyetleri, %6,6’sını lojistik faaliyetleri, %0,4’ünü enerji faaliyetleri ve %7,1’ini çimento faaliyetleri oluşturdu.

1$ = 5,14 BRL (1 Kasım)