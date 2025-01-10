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Brezilya’da sanayi üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi

Cuma, 10 Ocak 2025 10:29:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’da sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,6 düşüş ve yıllık %1,7 artış kaydetti.

Yılın ilk on bir ayında sanayi üretiminin yıllık %3 artış kaydettiği görüldü.

Bahsi geçen ayda en fazla üretim düşüşü yaşayan sektörler %11,4 ile otomotiv ve %3,5 ile petrol sektörleri olurken sırasıyla %1,2 ve %2,1 düşüş kaydeden gıda ve kimya sektörleri de dikkat çekti.

Bununla birlikte sermaye malları, ara mallar ve dayanıklı mallar sırasıyla %1,2, %0,3 ve %0,2 artış gösterdi.

Ön sonuçlar Brezilya gayrisafi milli hasılasının 2024 yılında %3,6 büyüme kaydedeceğine işaret ediyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

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