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Brezilya’da sanayi üretimi Eylül ayında azaldı

Çarşamba, 02 Kasım 2022 09:35:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Ulusal İstatistik Kurumu IBGE tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında %0,7 düşerek üst üste iki ay düşüş kaydetmiş oldu.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 artarken, bu yılın ilk dokuz ayında %1,1 azaldı.

Gıda, metalürji ile petrol ve yanıcı maddeler sektörlerinde üretim sırasıyla %2,9, %7,6 ve %2,6 düşerken, madencilik ile makine ve ekipman sektörlerinde üretim sırasıyla %1,8 ve %2,2 arttı.

Ayrıca Eylül ayında sona eren çeyrekte sanayi üretiminde Ağustos ayında sona eren çeyreğe kıyasla %0,3 düşüş gözlendi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

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