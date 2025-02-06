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Brezilya’da sanayi üretimi 2024’te yükseldi

Perşembe, 06 Şubat 2025 17:45:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya istatistik enstitüsü IBGE’nin verilerine göre ülkenin sanayi üretimi 2024 yılında yıllık %3,1 artış kaydetti.

Artışın başlıca kaynakları olarak otomotiv sektörü %12,5 artış gösterirken, veri işleme, elektronik ve optik ekipman sektöründe %14,7 yükseldi. Makine ve elektrikli malzemeler sektörü %12,2, gıda sektörü %1,5 ve kimyasal ürünler sektörü %3,3 artış kaydetti.

Bununla birlikte %5,1 ile kauçuk ve plastik, %1,2 ile petrol ürünleri ve biyoyakıt, %5 ile çelik, %2,7 ile metalürji, %9,5 ile mobilya, %2,8 ile makine ve ekipman, %2,8 ile kağıt ve %3,9 ile metal olmayan mineraller sektörlerinde de artış gözlendi.

2024’ün Aralık ayında sanayi üretimi aylık bazda %0,3 düşüş, yıllık bazda ise %1,6 artış kaydetti.

Böylece Brezilya’nın sanayi üretimi Covid-19 öncesi görülen seviyenin %1,3 üzerine çıktı. 2011 yılının Mayıs ayında kaydedilen rekor üretimin ise %15,6 altında kaldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Üretim 

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