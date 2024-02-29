﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brakes India Meksika’da dökümhane kurmak için 70 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 29 Şubat 2024 10:20:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Hindistan’ın Chennai eyaleti merkezli Brakes India, Meksika’nın Aguascalientes eyaletinde yeni bir dökümhane kurmak için 70 milyon $’lık yatırım yapacağını duyurdu.

Brakes India, Hindistan piyasasına fren sistemleri tedarik edip küresel piyasada hafif ve ağır araçlar için parça sağlıyor.

Eyalet yönetiminin verdiği bilgilere göre tesisin 2026’da faaliyete başlaması bekleniyor.

Buna ek olarak otomotiv parçası üreticisi Metalistik de tesisinin genişletilmesi için 2 milyon $’lık yatırım yapıp 50 yeni iş imkanı yaratacak.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Ternium otomotiv sektörüne 6,8 milyar $ yatırım yapacak

26 Şub | Çelik Haberler

Volkwagen Meksika’da elektrikli araç üretimine 1 milyar $ yatırım yapacak

21 Şub | Çelik Haberler

Meksika’nın 2023 yılında aldığı doğrudan yabancı yatırım 36,1 milyar $ oldu

16 Şub | Çelik Haberler

Meksika’da sabit yatırımlar Kasım ayında %19,2 arttı

05 Şub | Çelik Haberler

Meksika otomobil parçası sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 8 milyar $’a ulaşabilir

25 Oca | Çelik Haberler

Çin merkezli Daimay Meksika’da 51 milyon $’lık otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

15 Oca | Çelik Haberler

İtalyan EuroGroup Meksika’daki 55 milyon $’lık otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

12 Oca | Çelik Haberler

Meksika otomobil parçası sektörü 2024’te 2 milyar $ doğrudan yabancı yatırım alabilir

11 Oca | Çelik Haberler

Meksika ilk dokuz ayda 106,4 milyar $ doğrudan yabancı yatırım aldı

11 Ara | Çelik Haberler

Meksikalı girişimcilerin 2024’te 30 milyar $ yatırım yapması bekleniyor

11 Ara | Çelik Haberler