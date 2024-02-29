Brakes India Meksika’da dökümhane kurmak için 70 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 29 Şubat 2024 10:20:02 (GMT+3) | San Diego

Hindistan’ın Chennai eyaleti merkezli Brakes India, Meksika’nın Aguascalientes eyaletinde yeni bir dökümhane kurmak için 70 milyon $’lık yatırım yapacağını duyurdu.

Brakes India, Hindistan piyasasına fren sistemleri tedarik edip küresel piyasada hafif ve ağır araçlar için parça sağlıyor.

Eyalet yönetiminin verdiği bilgilere göre tesisin 2026’da faaliyete başlaması bekleniyor.

Buna ek olarak otomotiv parçası üreticisi Metalistik de tesisinin genişletilmesi için 2 milyon $’lık yatırım yapıp 50 yeni iş imkanı yaratacak.