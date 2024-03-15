Boston Metal ilk erimiş oksit elektroliz tesisini devreye aldı

Cuma, 15 Mart 2024 14:47:47 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Boston Metal, Brezilya’daki bağlı kuruluşu Boston Metal do Brasil aracılığıyla maden atıklarını yüksek katma değerli metale geri dönüştürmeye yönelik ilk erimiş oksit elektroliz tesisini devreye aldığını duyurdu.

Şirketin erimiş oksit elektroliz teknolojisini 2026 yılında piyasaya sürmeye yönelik çalışmaları bakımından söz konusu gelişmenin oldukça önemli olduğu belirtildi.

Boston Metal’ın erimiş oksit elektroliz teknolojisinde atık olarak kabul edilen düşük konsantrasyonlu malzemelerden değerli metalleri çıkarmak için elektrik kullanılıyor. Bu sayede madencilik şirketleri maliyetlerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilecek.

Şirket CEO’su Tadeu Carneiro, “Bu yalnızca başlangıç. Yüksek katma değerli metal birimimiz hızlı bir şekilde büyüyerek erimiş oksit elektroliz platformumuzu küresel yeşil çelik talebini karşılayacak şekilde ölçeklendirme çabalarımızı destekleyecek,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Boston Metal’a finansman sağlayan yatırımcılar arasında Aramco Ventures, M&G Investmens, Goehring & Rozencwajg ve Baillie Gifford yer alıyordu.