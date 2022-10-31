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Borusan Mannesmann’ın satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %216,3 arttı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 10:00:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, 2022 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde şirket, önceki yıl kaydedilen 221,22 milyon TL net zarara karşılık 554,25 milyon TL net kâr açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %216,3 artışla 14,83 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Borusan Mannesmann, bu yılın ilk dokuz ayında birinci kalite çelik boru satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %14 artarak 531.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %69’u küresel piyasalara yönlendirdiğini ve küresel çaptaki güçlü performansını devam ettirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %72’ye ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %38’ini oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %9’unu oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7 artış gösterdi. Şirketin yılın ilk dokuz ayında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %18 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 404,33 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Borusan Mannesmann 

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