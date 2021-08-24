Borusan Mannesmann’ın satış gelirleri ilk yarıda %79,3 arttı

Salı, 24 Ağustos 2021 09:55:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında şirket, önceki yıl kaydedilen 74,58 milyon TL net kâra karşılık 152,82 milyon TL net kâr açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %79,3 artışla 2,89 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Borusan Mannesmann, bu yılın ilk yarısında, birinci kalite çelik boru satışlarının, Corona virüsü salgınından dolayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen düşük seviyeye kıyasla %19 artarak 313.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %62’sini küresel piyasalara yönlendirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %51’e ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %20’sini oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %6’sını oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları, gerçekleştirilen yatırımlarla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Şirketin yılın ilk yarısında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %25 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 143,38 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi.