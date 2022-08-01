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Borusan Mannesmann’ın satış gelirleri ilk yarıda %195,6 arttı

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 09:46:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında şirket, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 152,82 milyon TL net kâra karşılık 385,29 milyon TL net kâr açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %195,6 artışla 8,54 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Borusan Mannesmann, bu yılın ilk yarısında, birinci kalite çelik boru satışlarının %7,9 artarak 338.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %66’sını küresel piyasalara yönlendirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %67’ye ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %32’sini oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %8’ini oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları, gerçekleştirilen yatırımlarla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12 artış gösterdi. Şirketin yılın ilk yarısında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %21 paya sahip oldu.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Borusan Mannesmann 

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