Borusan Mannesmann’ın net kârı birinci çeyrekte yükseldi

Perşembe, 05 Mayıs 2022 11:09:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın birinci çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 59,37 milyon TL net kâra karşılık 141,34 milyon TL net kâr açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %205,3 artışla 3,66 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Borusan Mannesmann söz konusu çeyrekte birinci kalite çelik boru satışlarının iç piyasadaki güçlü talep sayesinde yıllık %11 artarak 165.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %62’si küresel piyasalara yönlendirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %63’e ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %28’ini oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %4’ünü oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları gerçekleştirilen yatırımlarla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16 artış gösterdi. Şirketin birinci çeyrekte otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %23 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 95,04 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi.