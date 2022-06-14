Borusan Mannesmann Romanya’daki boru yatırımı için teşvik aldı

Salı, 14 Haziran 2022 16:00:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin başlıca çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, Romanya’daki boru işleme tesisi için Romanya Maliye Bakanlığı’ndan 5,8 milyon €’luk teşvik aldığını duyurdu. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Romanya’da yer alan bağlı kuruluşu Borusan Tube Products SA aracılığıyla teşvik başvurusunda bulundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Borusan Mannesmann, İtalya’daki Vobarno tesisinin ardından Avrupa’daki ikinci yatırımını Romanya’da kuracağı yeni boru tesisiyle ve boru işleme için öngörülen 8 milyon $’lık yatırımla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.