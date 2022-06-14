﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Borusan Mannesmann Romanya’daki boru yatırımı için teşvik aldı

Salı, 14 Haziran 2022 16:00:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin başlıca çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, Romanya’daki boru işleme tesisi için Romanya Maliye Bakanlığı’ndan 5,8 milyon €’luk teşvik aldığını duyurdu. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Romanya’da yer alan bağlı kuruluşu Borusan Tube Products SA aracılığıyla teşvik başvurusunda bulundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Borusan Mannesmann, İtalya’daki Vobarno tesisinin ardından Avrupa’daki ikinci yatırımını Romanya’da kuracağı yeni boru tesisiyle ve boru işleme için öngörülen 8 milyon $’lık yatırımla gerçekleştirdiğini duyurmuştu.


Etiketler: Boru Borular Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Borusan Mannesmann 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları düştü

15 Haz | Boru

Tata Steel UK Hartlepool tesisinde yeni dilme hattı inşa edecek

15 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

Interpipe’ın satış gelirleri 2021’de %30,9 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

ABD’de yerel kutu profil fiyatları sabit kaldı

15 Haz | Boru

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran başında %1 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

13 Haz | Çelik Haberler

Hint Welspun ve Tata Steel hidrojen dağıtımına yönelik çelik boru üretmek için iş birliğine gitti

10 Haz | Çelik Haberler

TMK Sinar boru tesisinde yeni yüksek kaliteli ürünler üretecek

10 Haz | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 30 Mayıs-5 Haziran döneminde arttı

10 Haz | Çelik Haberler