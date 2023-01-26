Borusan Mannesmann Romanya’da inşa edilecek boru işleme tesisi için yatırım yapıyor

Perşembe, 26 Ocak 2023 16:16:14 (GMT+3) | İstanbul

Prahova Ticaret ve Sanayi Odası önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann’ın Romanya’da kuracağı çelik boru işleme tesisi için 15 milyon € yatırım yaptığını açıkladı.

Romanya, Prahova’da bulunan PWP Endüstri Parkı’nda inşa edilmekte olan tesis devreye alındığında 50-60 kişilik istihdam sağlayacak. Çalışan sayısı önümüzdeki iki yılda 150’ye çıkacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Borusan Mannesmann İtalya’daki Vobarno tesisinin ardından Avrupa’daki ikinci yatırımını 2021 yılının Temmuz ayında Romanya’da kuracağı yeni boru tesisi için öngörülen 8 milyon $’lık yatırımla gerçekleştirmişti.