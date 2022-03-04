Borusan Mannesmann 2021 için net kâr açıkladı, satışlar korumacı önlemler ve konteyner krizine rağmen arttı

Cuma, 04 Mart 2022 10:21:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann, 2021 yılının tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında şirket önceki yıl kaydedilen 10.468 TL net zarara karşılık 94.425 TL net kâr açıklarken, söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise yıllık %96,5 artışla 7,33 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

Borusan Mannesmann 2021 yılında birinci kalite çelik boru satışlarının Corona virüsü salgınından dolayı geçtiğimiz yıl kaydedilen düşük seviyeye kıyasla %22 artarak 640.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Küresel anlamda devam eden korumacı önlemler ve konteyner krizinin satışlar üzerindeki baskısı devam ediyor. Şirket birinci kalite çelik boru satışlarının %62’si küresel piyasalara yönlendirdiğini bildirdi. Özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde edilen cironun toplam birinci kalite satış cirosu içindeki payı ise %62’ye ulaşırken, yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satış cirosu, söz konusu dönemde toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %23’ünü oluşturdu. Şirketin söz konusu dönemde yüksek katma değerli spiral kaynaklı boru satış cirosu toplam birinci kalite ürün satış cirosunun %4’ünü oluşturdu. Otomotiv sektörüne yönelik çelik boru satışları, gerçekleştirilen yatırımlarla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %36 artış gösterdi. Şirketin yılın tamamında otomotiv sektörüne yönelik gerçekleşen cirosu ise toplam birinci kalite satış cirosunun içinde %23 paya sahip oldu.

Şirket söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 238.236 TL değerinde olduğunu bildirdi.