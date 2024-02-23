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Borusan Gemlik tesisinin arazisini ve binalarını Borçelik’e sattı

Cuma, 23 Şubat 2024 10:05:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Boru, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı açıklamada Gemlik’te bulunan büyük çaplı boru üretim tesisinin arazini ve binalarını 66 milyon $ karşılığında Borçelik’e sattığını duyurdu. Satış işleminin dün tamamlandığı öğrenildi.

Borusan Boru, gayrimenkulün 15 Aralık tarihine kadar teslim edilmesini öngördüğünü belirtti. Öte yandan Gemlik tesisinde büyük çaplı boruların üretiminde kullanılan bazı makine ve ekipmanların taşınması veya satılmasına yönelik değerlendirmelerin devam ettiğini ve somut gelişmelerin kamu ile paylaşılacağını da bildirdi.

Aynı açıklamada, “Türkiye’de üretimi uzun yıllardır devam eden ve halen Gemlik Tesisleri'mizde yer alan, endüstri, inşaat ve otomotiv segmentindeki müşterilere sunulan boru üretiminde kullanılan makine, ekipman, arazi ve binalar, ilgili satış işleminin kapsamı içinde değildir. Şirketimiz Türkiye’de Gemlik, Halkalı ve Bursa tesislerinde üretim faaliyetlerine devam edecektir,” ifadelerine de yer verildi.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Borusan Boru Borçelik 

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