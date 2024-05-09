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Borusan Boru’nun net kârı birinci çeyrekte düşerken satış geliri arttı

Perşembe, 09 Mayıs 2024 15:01:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş., bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 1,35 milyar TL’ye kıyasla 366,85 milyon TL seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %120,2 artarak 16,36 milyar TL’ye yükseldi.

Aynı çeyrekte Borusan’ın toplam satış hacmi yıllık %65 artışla 357.000 mt olurken ihracat satışları toplam satış gelirinin %79’unu oluşturdu. Öte yandan şirketin basınçlı, özel ve spiral borular başta olmak üzere katma değeri yüksek boruların satışından elde ettiği gelir, toplam satış gelirinin %86’ını oluştururken yüksek katma değerli sondaj ve kuyu borusu satışlarından elde ettiği gelirin toplam gelirindeki payı ise ABD’de kuyuların sayısının azalması ve arz ile talebin dengelemesi sonucu %17’ye geriledi.

Borusan’ın ilk beklentileri satış hacminin bu yılın tamamında 1,05-1,20 milyon mt seviyesinde yer alacağını gösteriyor. Aynı zamanda arz ve talebin dengelenmesine bağlı olarak bu yıl satış fiyatlarının uzun dönem ortalamasına yaklaşacağı ve kârlılığın normalize olacağı öngörülüyor.

Şirket ayrıca söz konusu dönemde gerçekleştirdiği yatırım tutarının toplam 589,99 milyon TL değerinde olduğunu bildirdi.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar Borusan Boru 

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