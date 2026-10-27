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Borusan Boru Türkiye faaliyetlerini bağlı ortaklık bünyesinde yürütme seçeneğini değerlendiriyor

Salı, 27 Ekim 2026 11:23:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yönetim kurulunun endüstri, inşaat ve otomotiv sektörlerine yönelik yurt içi faaliyetlerini %100 kendisine ait olacak bir bağlı ortaklık bünyesinde yürütme seçeneğine ilişkin fizibilite ve değerlendirme çalışmalarına başlanmasını onayladığını belirtti.

Gemlik merkezli üretim ve verimlilik ön planda

Değerlendirilen yapılanmayla Gemlik merkezli üretim yapısının desteklenmesi ve ilgili iş kollarında yönetim ile kaynak kullanımının etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Çalışmalarda üretim ve ticari faaliyetlerin sürekliliği ile söz konusu faaliyetlerin şirketin kontrolünde ve tam konsolidasyon kapsamında kalması esas alınacak.

Hukuki süreç için ayrı yönetim kurulu kararı gerekiyor

Alınan karar yalnızca fizibilite ve değerlendirme çalışmalarını kapsarken, sonuçlar yönetim kuruluna sunulacak. İşleme ilişkin hukuki süreç ancak yönetim kurulunun bu yönde ayrı bir karar alması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde başlatılabilecek.

Etiketler: Türkiye Avrupa Borusan Boru 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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