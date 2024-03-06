Borusan Boru 2023 yılında rekor net kâr elde etti

Çarşamba, 06 Mart 2024 14:53:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı 2022 yılında kaydedilen 1,35 milyar TL’ye kıyasla 4,10 milyar TL seviyesinde yer alarak rekor kırarken, satış geliri de yıllık %89,9 artışla 42,18 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ayrıca Borusan Boru’nun yerel çelik boru satışları toplam satış gelirinin %22,5 ve ihracat satışları da %77,5’ini oluşturdu.

Şirketin ilk beklentileri satış hacminin bu yıl 1,05-1,20 milyon mt seviyesinde yer alacağını gösteriyor. Aynı zamanda arz ve talebin dengelenmesine bağlı olarak bu yıl satış fiyatlarının uzun dönem ortalamasına yaklaşacağı ve kârlılığın normalize olacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte Borusan Boru, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında adaptasyon çalışmaları yürüteceğini, akıllı borularla birlikte katma değer yaratmaya devam edeceğini ve hidrojen, karbon yakalama ve enerji depolama ürünleri ile yeni pazarlar hedefleyeceğini de bildirdi.