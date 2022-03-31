Borusan Mannesmann ABD’de yeni yatırım açıkladı

Perşembe, 31 Mart 2022 14:54:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda ABD merkezli bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Pipe US Inc.’in ülkede mevcut sondaj borusu üretim faaliyetlerinin yanı sıra inşaat sektörü ve genel endüstri segmentlerinde de yerel üretici haline gelmesini planladığını ifade etti.

Bu doğrultuda ABD’de yapılması planlanan yaklaşık 50 milyon $’lık yeni yatırım ile mevcut 300.000 mt olan kapasite 400.000 mt’a yükselecek ve 85 yeni çalışana da istihdam sağlanacak.

Yatırım kapsamı Türkiye’de bulunan mevcut bir boru üretim hattı ve boru kaynak tesisinin yenilenerek ABD’ye taşınması, üst düzey teknolojiye sahip yeni akümülasyon ve tamamlama hatları ile senkronize çalışacak entegre bir tesis haline getirilmesinden oluşuyor.

2023 yılında hayata geçmesi öngörülen yeni yatırımla Borusan Mannesmann Pipe US’in yıllık cirosunun 600 milyon $’a ulaşması hedefleniyor.