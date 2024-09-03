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Borusan Boru’nun ABD’deki bağlı kuruluşu Blackcomb Mainline projesine çelik boru tedarik edecek

Salı, 03 Eylül 2024 10:28:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru), ABD’deki bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın Kuzey Amerika’daki Blackcomb Mainline doğal gaz hattı projesine çelik boru tedarik etmek üzere ABD merkezli altyapı şirketi WhiteWater Midstream, LLC’nin bağlı kuruluşu Blackcomb Supply Co, LLC ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yaklaşık 363 milyon $ değerindeki sözleşme kapsamında Borusan Berg Pipe, teslimatları önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ayrıca söz konusu sözleşmenin şirketin 2025 yılı cirosunu olumlu etkilemesi de bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Borusan Boru 

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