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Boru tedarikçisi Hoberg & Driesch Sırbistan’da dağıtım şirketi kuracak

Perşembe, 30 Haziran 2022 17:47:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa’nın en büyük boru distribütörü Almanya merkezli Hoberg & Driesch, yerel ortağı SSM ile birlikte Sırbistan’ın Čačak kentinde depolama tesisleri olan yeni bir şirket kuracağını açıkladı.

Yeni bağlı kuruluş, Hoberg & Driesch’in Avrupa’nın güneydoğusundaki varlığını güçlendirecek ve şirketin dikişsiz ile kaynaklı borularının dağıtımını yapacak.

Daha sonra şirket özellikle otomotiv sektöründe kullanılmak üzere boru işleme kapasitesini artıracak.

Čačak yalnızca iç piyasaya değil, komşu ülkelere de teslimat yapılması için oldukça etkili sevkiyat bağlantılarına sahip.

Hoberg & Driesch stokunda 70.000 mt malzemeye sahip ve 13.000’i aşkın çeşitli ürün sunuyor.


Etiketler: Boru Borular Sırbistan Avrupa Dağıtım 

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