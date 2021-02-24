Bolivyalı ESM inşaat çalışmalarına Mart ayında tekrar başlayacak

Çarşamba, 24 Şubat 2021 10:51:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Bolivya merkezli, devlete bağlı çelik üreticisi Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Mutun demir cevheri ve çelik üretim kompleksindeki inşaat çalışmalarına Mart ayında tekrar başlamayı planlıyor. Bu tahmin geçtiğimiz haftanın sonunda bir hükümet yetkilisinin şirketi ziyareti sırasında paylaşıldı.

İnşaat çalışmaları geçtiğimiz yılın Ocak ayında durdurulmuştu. En son Bolivya’nın madencilik bakanı Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, ESM’ye CEO olarak Gustavo Choque Velásquez’i atamıştı.

Bu yılın başında Bolivya hükümeti inşaat çalışmalarının 2022 yılının sonunda bitmesinin beklendiğini belirtmişti. Fakat geçen haftanın sonunda hükümet, kompleksin ancak 2024 yılında faaliyete geçebileceğini söyledi.

İnşaat çalışmalarının ilk önce 2017 yılında başlaması bekleniyordu, fakat 2018 yılı Haziran ayına ertelenmişti. Sinosteel bölgede 2018 yılı Temmuz ayında ön çalışmalarını başlatmıştı. Kompleksin demir cevheri zenginleştirme tesisinin 650.000 mt kapasitesi olacak ve bu kapsamda yıllık 400.000 mt pelet ile 250.000 sünger demir üretimi gerçekleştirecek.