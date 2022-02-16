Bolivyalı ESM çelik ve demir cevheri üretim kompleksinin inşasında 35.000 mt yapı çeliği kullanacak

Çarşamba, 16 Şubat 2022 10:36:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Bolivya Madencilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümete bağlı çelik üreticisi Empresa Siderurgica del Mutun’un (ESM) Puerto Suare şehrinde inşa ettiği yeni çelik ve demir cevheri üretim kompleksi için 35.000 mt yapı çeliği kullanacağı belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, söz konusu kompleksin satış gelirlerinin yıllık 172 milyon $ seviyesinde yer alması bekleniyor.

CEO Jorge Alvarado ekipmanların montajının %75’inin ve inşaatın %55’inin tamamladığını ifade etti. Bununla birlikte Çin’den diğer ekipmanların gelmesinin beklendiği de öğrenildi.

Söz konusu komplekste konsantrasyon, peletleme, doğrudan indirgeme, çelik üretim ve haddeleme birimleri beraberinde elektrik santrali de yer alacak.

İnşaat çalışmalarının ilk olarak 2017 yılında başlatılması beklenirken, 2018 yılının Haziran ayına ertelendiği duyurulmuştu. Sinosteel, 2018 yılının Temmuz ayında ön çalışmalarını başlatmıştı. Ayrıca Bolivya hükümeti inşaat çalışmalarının 2022 yılının sonuna doğru tamamlanabileceğini açıklamıştı.