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BHP’nin tren makinistlerinin grevi demir cevheri sevkiyatlarında kesintiye yol açabilir

Salı, 13 Şubat 2024 14:06:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Madencilik ve Enerji Birliği tarafından yapılan açıklamada, yerel madenci BHP Group’un Batı Avustralya’daki Pilbara demir cevheri operasyonlarında faaliyet gösteren tren makinistlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 16 Şubat tarihinde faaliyetlerin durdurulması ve yavaşlatılmasını da içeren bir greve gitmeyi planladığı belirtildi.

Söz konusu makinistlerin 24 saatlik bir greve gidecekleri konusunda şirketi bilgilendirdiği ifade edildi. Grevin, BHP’nin madenlerinden dünyanın en büyük demir cevheri terminallerinden biri olan Hedland limanına sevkiyatlarını kesintiye uğratabileceği düşünülüyor. Ancak şirketin kesintileri engellemek için acil durum planı olduğu da belirtiliyor.

MEU Sekreteri Greg Busson, “Makinistler son derece sabırlı davrandı ve endişelerinin giderilmesi için BHP’ye her fırsatı tanıdı. 16 Şubat tarihinde trenlerin durdurulması, birlik ve kararlılık konusunda şirkete güçlü bir mesaj verecek,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya BHP 

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