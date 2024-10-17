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BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi 2025 mali yılının ilk çeyreğinde yükseldi

Perşembe, 17 Ekim 2024 11:23:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP Billiton 2024-25 mali yılının 30 Eylül’de sona eren ilk üç ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Şirketin demir cevheri üretimi yıllık %2,2 artış ve planlı ekipman bakımlarına bağlı olarak çeyreklik bazda %6,6 düşüşle 64,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin daha önceki tahmine kıyasla değişim göstermeyerek 2024-25 mali yılında 255-265,5 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Temmuz-Eylül döneminde BHP Billiton’ın toplam metalürjik kömür üretimi, Broadmeadow madenindeki yavaşlama ve uzunayak hareketleri nedeniyle önceki çeyreğe kıyasla %8,3 ve yıllık %19,4 düşüşle 4,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ancak şirketin 2 Nisan 2024 tarihinde sattığı Blackwater ve Daunia madenlerinin önceki üretim verileri dahil edilmediğine üretimin yıllık %20 artış gösterdiği görüldü. BHP, 2025 mali yılının tamamına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahminini 16,5-19 milyon mt seviyesinde bıraktı.

BHP Billiton CEO’su Mike Henry, şirketin tüm ürün gruplarında görülen üretim artışıyla birlikte 2025 mali yılına güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti. Henry’ye göre BHP’nin metalürjik kömür üretimi, yakın zamanda elden çıkarılan Blackwater ve Daunia madenlerinin üretim tonajı dahil edilmediğinde istikrar kazandığına dair belirtiler gösterdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Mali Sonuçlar BHP 

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