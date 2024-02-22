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BHP Billiton’ın net kârı 2023-24 mali yılının ilk yarısında geriledi, demir cevheri üretiminde artış hedefleniyor

Perşembe, 22 Şubat 2024 14:10:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton 2023-24 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2023-24 mali yılının ilk yarısında şirketin net kârı önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,12 milyar ABD dolarına kıyasla 1,7 milyar ABD  doları oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %5,9 artışla 27,23 milyar ABD doları seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü 13,9 milyar ABD doları seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı %53,3 oldu.

2023-24 mali yılında şirket Western Australia Iron Ore (WAIO) birimindeki demir cevheri üretiminin 282-294 milyon mt aralığında yer almasını bekliyor ve burada üretimi yıllık 330 milyon mt’a çıkarmak için çalışmalar yürütüyor. Söz konusu çalışmaların 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Mali Sonuçlar Üretim BHP 

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