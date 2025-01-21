BHP Billiton'ın üretimi mali yılın ilk yarısında yıl sonu tahminleriyle aynı doğrultuda

Avustralyalı madenci BHP Billiton 2024-25 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,4 artışla 130,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. BHP Billiton’ın demir cevheri üretiminin daha önceki tahmine kıyasla değişim göstermeyerek 2024-25 mali yılında 255-265,5 milyon mt aralığında yer alması bekleniyor.

Temmuz-Aralık döneminde BHP Billiton’ın toplam metalürjik kömür üretimi, Broadmeadow madenindeki yavaşlama ve uzunayak hareketlerinin etkilerinin devam etmesi nedeniyle önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20,9 düşüşle 11,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi. BHP, 2025 mali yılının tamamına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahminini 16,5-19 milyon mt seviyesinde bıraktı.

BHP Billiton CEO’su Mike Henry, şirketin mali yılın ilk yarısında güçlü bir performans gösterdiğini ifade etti. Henry’e göre, Escondia bakır yatağının 10 yıllık üretim rekorunu kırmasıyla görülmek üzere, bakır üretiminin şirketin büyümesinde önemli bir yer tutuyor.