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BHP Billiton’ın satış geliri 2021-22 mali yılında arttı, AVFÖK marjı rekor seviyeye yükseldi

Salı, 16 Ağustos 2022 15:29:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton, 30 Haziran tarihinde sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2021-22 mali yılında şirketin net kârı, önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 11,3 milyar $’a kıyasla %173,4 artış göstererek 30,9 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %14,3 artışla 65,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 35,07 milyar $’a kıyasla %15,8 artış göstererek 40,63 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2020-21 mali yılında kaydedilen %64’ten %65’e yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

2022-23 mali yılı için şirketin cevher üretim beklentisi virüsün potansiyel etkilerine bağlı olarak 249-260 milyon mt aralığında yer alıyor.

Açıklamaya göre, BHP devam eden jeopolitik belirsizlik ve enflasyonist baskıların yanı sıra para politikası sıkılaştıkça gelişmiş ekonomilerde bir yavaşlama görüleceğini tahmin ediyor. Avrupa’daki enerji krizi endişe yaratıyor. Kısıtlı istihdam, küresel ve yerel tedarik zincirleri için bir zorluk olmaya devam edecek. Şirketin faaliyet gösterdiği pazarlarda yeni virüs dalgaları ortaya çıkmaya devam ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Üretim Mali Sonuçlar BHP 

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