BHP Billiton’ın net kârı ve satış geliri düşük fiyatlar nedeniyle 2022-23 mali yılının ilk yarısında geriledi

Perşembe, 23 Şubat 2023 14:08:28 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2022-23 mali yılının ilk yarısında şirketin net kârı önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 9,44 milyar ABD dolarına kıyasla 6,46 milyar ABD doları oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %16 düşüşle 25,71 milyar $ seviyesinde yer aldı. Şirketin net kârı ve satış gelirindeki gerileme demir cevheri fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 18,46 milyar ABD dolarına kıyasla %28,4 düşüş göstererek 13,2 milyar ABD doları seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2021-22 mali yılının ilk yarısında kaydedilen %64’ten %54’e geriledi.

2022-23 mali yılı için şirketin demir cevheri üretim beklentisinin 249-260 milyon mt aralığında olduğu belirtildi.