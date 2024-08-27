BHP Billiton’ın satış geliri artan fiyatlar sayesinde 2023-24 mali yılında yükseldi

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton, 30 Haziran tarihinde sona eren 2023-24 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2023-24 mali yılında şirketin net kârı, önceki mali yılda kaydedilen 12,9 milyar ABD dolarına kıyasla %38,7 düşüş göstererek 7,9 milyar ABD doları olurken satış geliri artan demir cevheri fiyatları sayesinde yıllık %3,5 artışla 55,7 milyar ABD doları seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 28 milyar $’a kıyasla %3,6 artış göstererek 29 milyar ABD doları seviyesinde kaydedilirken AVFÖK marjının %54 olmaya devam etmesiyle şirket üst üste sekizinci yılda da %50’nin üzerinde bir marj elde etti.

2024-25 mali yılı için şirketin cevher üretim beklentisi 255-265,5 milyon mt aralığında yer alıyor.

Açıklamaya göre karbondan arındırma çabaları sayesinde talebin güçlü seyretmesi bekleniyor.