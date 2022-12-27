BHP, Samarco baraj felaketiyle ilgili 2024 yılının Nisan ayında yargılanacak

Salı, 27 Aralık 2022 14:27:58 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg tarafından yayımlanan habere göre, İngiliz yargıç Finola O'Farrell Avustralyalı madenci BHP Billiton’a yönelik Samarco baraj felaketiyle ilgili davanın 2024 yılının Nisan ayında görülmesine karar verdi.

Söz konusu dava Samarco’nun 2015 yılında çökerek 19 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ve Minas Gerais ile Espirito Santo eyaletlerinde büyük çaplı bir çevre felaketine neden olan Mariana atık barajındaki kazayı ele alıyor. Davacılar tahmini 10 milyar £ (12 milyar $) tazminat istiyor.

Şirket söz konusu olaydaki rolüyle ilgili olarak çapraz sorgulamayla karşı karşıya kalacak.

Brezilyalı madenci Vale, BHP ile ortak girişimi olan Samarco’yu işletmesine rağmen davaya dahil edilmedi. Fakat BHP’nin, davanın kaybedilmesi halinde, Vale’den sorumluluğu paylaşmasını istediği belirtiliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Eylül ayında Brezilya’nın Espirito Santo eyaleti hükümeti Samarco’nun hissedarları Vale ile BHP’nin 10,34 milyar BRL (1,98 milyar $) değerindeki varlıklarının dondurulması istemiyle dava açmıştı.