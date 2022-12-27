﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

BHP, Samarco baraj felaketiyle ilgili 2024 yılının Nisan ayında yargılanacak

Salı, 27 Aralık 2022 14:27:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bloomberg tarafından yayımlanan habere göre, İngiliz yargıç Finola O'Farrell Avustralyalı madenci BHP Billiton’a yönelik Samarco baraj felaketiyle ilgili davanın 2024 yılının Nisan ayında görülmesine karar verdi.

Söz konusu dava Samarco’nun 2015 yılında çökerek 19 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ve Minas Gerais ile Espirito Santo eyaletlerinde büyük çaplı bir çevre felaketine neden olan Mariana atık barajındaki kazayı ele alıyor. Davacılar tahmini 10 milyar £ (12 milyar $) tazminat istiyor.

Şirket söz konusu olaydaki rolüyle ilgili olarak çapraz sorgulamayla karşı karşıya kalacak.

Brezilyalı madenci Vale, BHP ile ortak girişimi olan Samarco’yu işletmesine rağmen davaya dahil edilmedi. Fakat BHP’nin, davanın kaybedilmesi halinde, Vale’den sorumluluğu paylaşmasını istediği belirtiliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Eylül ayında Brezilya’nın Espirito Santo eyaleti hükümeti Samarco’nun hissedarları Vale ile BHP’nin 10,34 milyar BRL (1,98 milyar $) değerindeki varlıklarının dondurulması istemiyle dava açmıştı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Madencilik BHP 

Benzer Haber ve Analizler

Samarco’nun üretimi üçüncü çeyrekte arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Samarco hissedarlarının varlıklarının dondurulması talep edildi

28 Eyl | Çelik Haberler

Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletleri Samarco’ya dava açıyor

15 Eyl | Çelik Haberler

Samarco davası Londra mahkemesine taşınıyor

13 Tem | Çelik Haberler

Samarco entegre operasyon merkezini devreye aldı

20 Haz | Çelik Haberler

Samarco borcunun yeniden yapılandırılması için Brezilya hükümetiyle tekrar görüşmelere başladı

16 Tem | Çelik Haberler

Vale Mariana faciası için yüklü miktarda tazminat ödemeyi kabul edebilir

13 Tem | Çelik Haberler

Mariana felaketinin ardından ödenmeyen vergiler için Samarco’ya dava açıldı

04 Haz | Çelik Haberler

Minas Gerais valisi Mariana felaketini görüşmek üzere Yüksek Mahkeme Başkanı ile bir araya geldi

03 Haz | Çelik Haberler

Samarco yeniden başlama tarihini Aralık olarak belirledi

13 Tem | Çelik Haberler