BHP Brezilya’daki Mariana barajının çökmesinden sorumlu tutulacak

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 2015 yılında Brezilya tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kabul edilen ve 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Mariana atık barajının çökmesinde Avustralya merkezli madenci BHP’nin sorumlu buldu.

Mahkemeye göre BHP, Vale ile ortak iştirak olan Samarco’nun sahibi olmasa da barajda meydana gelen sızma ve çatlaklar sebebiyle barajın çökme ihtimalinden haberdardı.

BHP’nin itiraz hakkının bulunduğu kararla birlikte mahkeme tazminat tutarının belirleneceği ikinci safhaya girecek.

Barajın çökmesinden etkilenen kişilerin, işletmelerin ve yerel yönetimlerin oluşturduğu 600.000 tarafı temsil eden hukuk firması Pogust Goodhead, 48 milyar $ tutarında tazminat talep ediyor.