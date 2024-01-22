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Benteler Steel/Tube ilk kez karbonu azaltılmış kaynaklı boru tedarik etti

Pazartesi, 22 Ocak 2024 10:29:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturya merkezli boru üreticisi Benteler Steel/Tube ilk defa bir son kullanıcıya CliMore® markası altında kaynaklı boru tedarik ettiğini açıkladı. Almanya merkezli Stabilus Group’a tedarik edilen kaynaklı borular gazlı amortisör üretiminde kullanılacak.

Karbonu azaltılmış çelikten yapılan ve Ambition kategorisinde yer alan borular Benteler’in Lingen’deki elektrikli çelik tesisinde üretiliyor. Ambition kategorisine bakıldığında, boru tesisleri ve elektrik ark ocağında yeşil elektrik kullanılarak karbon emisyonunda %85’e varan düşüş sağlanıyor.


Etiketler: Boru Borular Almanya Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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