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Benteler Group boru üreticisinin Tenaris’e satışını iptal etti

Salı, 07 Şubat 2023 09:30:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Küresel çelik boru üreticisi Tenaris, Benteler Group’un anlaşma imzalandıktan yaklaşık altı ay sonra Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation’ın satışını iptal ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Benteler North America Corporation’ın boru üreticisinin hisselerinin tamamının Tenaris’e satışını tek taraflı olarak feshetme hakkını kullandığı belirtildi.

Tenaris geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation’ın hisselerinin tamamını 460 milyon $ karşılığında devralmak için anlaşma imzalamış, devir işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirilmişti.

Lousiana’da yer alan Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation’ın yıllık 400.000 mt’a varan dikişsiz çelik boru üretim kapasitesi bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Meksika Kuzey Amerika Devralım Tenaris Group 

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