Baotou Steel Union'ın net kârı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde %94,22 arttı

Çin'in İç Moğolistan bölgesi merkezli çelik üreticisi Baotou Steel Union Co., Ltd. (Baotou Steel Union), bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %94,22 artışla 452 milyon RMB (67,3 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %10,53 düşüşle 43,018 milyar RMB (6,4 milyar $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Baotou Steel Union'ın faaliyet geliri yıllık %10,55 düşüşle 14,98 milyar RMB (2,2 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %112,11 artışla 172 milyon RMB (25,6 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.