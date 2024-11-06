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Hunan Valin Steel’in yüksek kaliteli sacına talep yatay

Çarşamba, 06 Kasım 2024 10:52:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hunan eyaleti Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), binek araç sektöründen gelen talebin nispeten yatay seyrettiğini ve elektrikli araç satışlarının aynı hızda devam etmesinin şirketin ürettiği yüksek kaliteli saca yönelik talebi olumlu etkilediğini ifade etti. Otomotiv sektöründen gelen sac talebinin yatay seyretmesi bekleniyor.

Ocak-Eylül döneminde Hunan Valin Steel yıllık %7,18 düşüşle 111,24 milyar RMB (16 milyar $) faaliyet kârı ve yıllık %56,86 düşüşle 1,77 milyar RMB (250 milyon $) net kâr elde etti.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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