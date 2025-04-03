Çin, ABD'nin tüm ticaret ortaklarına getirdiği vergilere sert şekilde karşı çıktı

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla tüm ticaret ortaklarına karşılıklı vergiler getirmesine yönelik kararına kesin bir şekilde karşı çıktıklarını ve kendi menfaatlerini korumak için karşı önlemler alacaklarını duyurdu.

Bakanlık, ABD'nin küresel ticarette zarar ettiğini öne sürdüğünü ve bu yüzden de yıllardır çok taraflı ticaret müzakerelerinden kendi yararına çıkan sonuçlar ile küresel ticaretten elde ettiği yüksek kârlılığı göz ardı ederek, sözde “karşılıklılık” temelinde tüm ticari ortaklarına yönelik vergileri yükselttiğini belirtti. ABD'nin bu kararının küresel ticaret kurallarına uymadığını belirten bakanlık, ilgili tarafların meşru ve yasal haklarını ihlal ederek çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini ve bir tür tek taraflı zorbalık olduğunu vurguladı.

MOC ayrıca, tarihsel süreç boyunca görüldüğü gibi, vergileri yükseltmenin ABD'nin ekonomik sorunlarını çözmeyeceğini ve hem kendi menfaatlerine zarar verip hem de küresel ekonominin gelişimi ile tedarik zincirini tehlikeye atacağını ifade etti.

Ticaret savaşlarında kazanan bir taraf olmadığını ve korumacılıktan çıkmanın da bir yolu bulunmadığını belirten bakanlık, bu nedenle ABD'yi bu önlemleri derhal kaldırmaya ve ticaret ortaklarıyla eşit bir zeminde ve diyalogla, farklılıkları çözmeye çağırdı.