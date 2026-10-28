 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çinli...

Çinli çelik üreticilerinin brüt kârı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 3,6 milyar $'a indi

Çarşamba, 28 Ekim 2026 09:27:55 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 27 Ekim tarihinde yapılan açıklamaya göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %73,3 düşüşle 24,34 milyar RMB (3,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %22,8 düşüşle 267,54 milyar RMB (39,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde madencilik ve zenginleştirme sektörünün brüt kârı yıllık %3,6 düşüşle 35,18 milyar RMB (5,2 milyar $) olurken, metal ürünleri imalat sektörünün brüt kârı %9,6 düşüşle 99,45 milyar RMB (14,8 milyar $) seviyesinde yer aldı. Demir yolu, gemi, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları imalat sektörünün brüt kârı ise yıllık %10 artışla 111,73 milyar RMB (16,6 milyar $) seviyesine yükseldi.

Yalnızca Eylül ayında metal izabe ve haddeleme sektörü 5,09 milyar RMB (760 milyon $) brüt zarar kaydetti. Geleneksel olarak talebin güçlü seyrettiği dönemde beklentilerin karşılanmaması nedeniyle sektör genelinde zarar edildi.

1$ = 6,7165 RMB

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Baosteel'in net kârı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde %15,33 düştü

28 Eki | Çelik Haberler

Baotou Steel Union'ın net kârı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde %94,22 arttı

28 Eki | Çelik Haberler

Çin 2025'te çelik üretimini azaltacak, Baosteel kesintilerin Haziran itibarıyla başlamasını bekliyor

28 Nis | Çelik Haberler

Shandong Steel birinci çeyrek için 2 milyon $ net zarar açıkladı

10 Nis | Çelik Haberler

Çin, ABD'nin tüm ticaret ortaklarına getirdiği vergilere sert şekilde karşı çıktı

03 Nis | Çelik Haberler

Çin’in KDV'siz çelik ticaretini kalıcı olarak yasaklaması ihracatı nasıl ve ne ölçüde etkileyecek?

02 Nis | Çelik Haberler

Lingyuan Steel 2024’te 230 milyon $ net zarar kaydetti

02 Nis | Çelik Haberler

Hunan Valin Steel’in yüksek kaliteli sacına olan talep değişmedi

06 Kas | Çelik Haberler

Baosteel’in yılın Ocak-Eylül döneminde net kârı %29,56 azaldı

30 Eki | Çelik Haberler

Shagang’ın net kârı yılın ilk yarısında %11,82 düştü

21 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis