Çinli çelik üreticilerinin brüt kârı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 3,6 milyar $'a indi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 27 Ekim tarihinde yapılan açıklamaya göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %73,3 düşüşle 24,34 milyar RMB (3,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %22,8 düşüşle 267,54 milyar RMB (39,8 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde madencilik ve zenginleştirme sektörünün brüt kârı yıllık %3,6 düşüşle 35,18 milyar RMB (5,2 milyar $) olurken, metal ürünleri imalat sektörünün brüt kârı %9,6 düşüşle 99,45 milyar RMB (14,8 milyar $) seviyesinde yer aldı. Demir yolu, gemi, havacılık ve diğer ulaşım ekipmanları imalat sektörünün brüt kârı ise yıllık %10 artışla 111,73 milyar RMB (16,6 milyar $) seviyesine yükseldi.

Yalnızca Eylül ayında metal izabe ve haddeleme sektörü 5,09 milyar RMB (760 milyon $) brüt zarar kaydetti. Geleneksel olarak talebin güçlü seyrettiği dönemde beklentilerin karşılanmaması nedeniyle sektör genelinde zarar edildi.

1$ = 6,7165 RMB