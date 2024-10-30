Baosteel’in yılın Ocak-Eylül döneminde net kârı %29,56 azaldı

Çin’in başlıca çelik üreticisi Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), 2023 yılının ilk dokuz ayında yıllık %4,77 düşüşle 242,86 milyar RMB (34,1 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini, net kârının ise yıllık %29,56 düşüşle 5,88 milyar RMB (830 milyon $) seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Baosteel’in Temmuz-Eylül dönemindeki faaliyet kârı yıllık %6,53 düşüşle 79,60 milyar RMB (11,2 milyar $) seviyesinde kaydedilirken şirketin net kârı yıllık %64,77 düşüşle 1,34 milyar RMB (190 milyon $) oldu.

Baosteel bahsi geçen dönemde %1,54 düşüşle 12,56 milyon mt pik demir ve %4,1 düşüşle 13,30 milyon mt ham çelik üretirken yıllık %3,09 düşüşle 12,99 milyon mt nihai mamul sattı.

Nihai mamul fiyatlarının söz konusu dönemde hammadde fiyatlarından daha hızlı düşmesi Baosteel’in kâr marjının azalmasına neden oldu. Bununla birlikte çelik sektörünün genelinin kârı azalırken çoğu çelik üreticisinin kârı yıllık bazda düşüş kaydetti.