Baosteel'in net kârı 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde %15,33 düştü

Çin'in önde gelen çelik üreticilerinden Baosteel, bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %5,68 artışla 245,65 milyar RMB (36,6 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise söz konusu dönemde yıllık %15,33 düşüşle 6,74 milyar RMB (1 milyar $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Baosteel'in faaliyet geliri yıllık %4,75 artışla 84,92 milyar RMB (12,6 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %29,67 düşüşle 2,17 milyar RMB (320 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında Baosteel'in pik demir ve ham çelik üretimi sırasıyla 36,61 milyon mt ve 38,63 milyon mt seviyelerinde gerçekleşirken, pik demir üretimi yıllık %0,34 arttı, ham çelik üretimi ise %0,4 düştü. Aynı dönemde şirketin nihai mamul satışları yıllık %0,29 düşüşle 39,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.