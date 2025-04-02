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Lingyuan Steel 2024’te 230 milyon $ net zarar kaydetti

Çarşamba, 02 Nisan 2025 11:17:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel) 2024 yılı için mali raporunu yayımladı. Şirket raporunda faaliyet kârının yıllık %10,9 düşüşle 18,1 milyar RMB (2,5 milyar $) seviyesinde kaydedildiği ve 2023 yılında kaydedilen 681 milyon RMB net zarara kıyasla 1,68 milyar RMB (230 milyon $) net zarar elde ettiği belirtildi.

Şirket, 2024 yılında nihai mamul fiyatlarının arz fazlası nedeniyle düşüşe geçtiğini ve bu durumun mali performansını olumsuz etkilediğini belirtti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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