Lingyuan Steel 2024’te 230 milyon $ net zarar kaydetti

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel) 2024 yılı için mali raporunu yayımladı. Şirket raporunda faaliyet kârının yıllık %10,9 düşüşle 18,1 milyar RMB (2,5 milyar $) seviyesinde kaydedildiği ve 2023 yılında kaydedilen 681 milyon RMB net zarara kıyasla 1,68 milyar RMB (230 milyon $) net zarar elde ettiği belirtildi.
Şirket, 2024 yılında nihai mamul fiyatlarının arz fazlası nedeniyle düşüşe geçtiğini ve bu durumun mali performansını olumsuz etkilediğini belirtti.