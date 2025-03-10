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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Şubat’ta %35,4 düştü

Pazartesi, 10 Mart 2025 12:28:24 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Şubat ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %27,2 ve yıllık %35,4 artışla 10,42 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %34,2 düşüşle 2,97 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %35,7 düşüşle 2,08 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %60,1 düşerek 1,33 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20 düşüşle 4,03 milyon mt oldu.   

Şubat ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %25’ini, Güney Kore %22,1’ini, Hindistan %14,9’unu ve Çin %11,6’sını oluşturdu.   

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Şubat döneminde 24,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Şubat 2025


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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