 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya’nın...

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Ekim ayında %1 düştü

Pazartesi, 10 Kasım 2025 14:58:53 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ekim ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %3,1 ve yıllık %1 düşüşle 16,52 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 5,08 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %6,6 artışla 2,89 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %3,4 düşüşle 2,54 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,7 artışla 5,9 milyon mt oldu.

Ekim ayında Gladstone’dan Güney Kore’ye yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %28,7’sini, Japonya %22,3’ünü, Hindistan %17,2’sini ve Vietnam %10,5’ini oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Ekim döneminde 158,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı – Ekim 2025


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Eylül ayında %42 düşüş kaydetti

22 Eki | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Eylül ayında %9,6 yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Eylül ayında %3,7 azaldı

07 Eki | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Ağustos ayında %0,3 düştü

23 Eyl | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ağustos ayında %3,6 geriledi

22 Eyl | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Temmuz ayında %16,2 yükseldi

27 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Temmuz ayında %15,8 düştü

26 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Temmuz ayında %10,4 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Haziran ayında %90,6 arttı

25 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Haziran ayında %2,8 yükseldi

24 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis