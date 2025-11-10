Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Ekim ayında %1 düştü

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ekim ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %3,1 ve yıllık %1 düşüşle 16,52 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %11,2 düşüşle 5,08 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %6,6 artışla 2,89 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %3,4 düşüşle 2,54 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,7 artışla 5,9 milyon mt oldu.

Ekim ayında Gladstone’dan Güney Kore’ye yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %28,7’sini, Japonya %22,3’ünü, Hindistan %17,2’sini ve Vietnam %10,5’ini oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Ekim döneminde 158,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı – Ekim 2025