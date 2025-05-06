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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Nisan’da aylık %18,8 düştü

Salı, 06 Mayıs 2025 14:35:00 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Nisan ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %18,8 ve yıllık %12,4 düşüşle 13,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %8,1 düşüşle 4,88 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %30,7 düşüşle 2,14 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %17,3 düşüşle 2,34 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,7 düşüşle 4,39 milyon mt oldu. 

Nisan ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %30,7’sini Hindistan %18,2’sini, Vietnam %13,1’ini ve Çin %12,9’unu oluşturdu. 

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Nisan döneminde 55,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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