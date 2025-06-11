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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Mayıs’ta aylık %12,3 arttı

Çarşamba, 11 Haziran 2025 15:04:41 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mayıs ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %12,3 artış ve yıllık %9,3 düşüşle 15,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %16,5 düşüşle 4,14 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %8,3 artışla 3,68 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %6,3 düşüşle 2,61 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,8 düşüşle 5,01 milyon mt oldu. 

Mayıs ayında Gladstone’dan Hindistan’a yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %24,8’ini Japonya %22’sini, Çin %12,5’ini ve Tayvan %10,1’ini oluşturdu. 

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 70,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Mayıs


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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