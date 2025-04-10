Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Mart’ta aylık %4,9 arttı

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mart ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık 4,9 ve yıllık %3,2 artışla 16,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %3,3 artışla 4,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %1,6 düşüşle 3,35 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %32,5 artışla 3,47 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,6 düşüşle 5,45 milyon mt oldu.

Mart ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %28,6’sını Hindistan %20,5’ini, Güney Kore %15,1’ini ve Çin %11,7’sini oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Mart döneminde 41,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı - Mart 2025