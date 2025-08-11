Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Temmuz ayında %10,4 düştü

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Temmuz ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %10,4 düşüş ve yıllık %12,1 artışla 17,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %7,7 artışla 4,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %15,8 düşüşle 2,59 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %20,2 artışla 3,75 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,2 artışla 6,4 milyon mt oldu.

Temmuz ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %30,5’ini, Güney Kore %26,2’sini, Hindistan %17,1’ini ve Çin %12,6’sını oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 108,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı – Temmuz 2025