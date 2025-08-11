 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya’nın...

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Temmuz ayında %10,4 düştü

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 15:27:14 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Temmuz ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %10,4 düşüş ve yıllık %12,1 artışla 17,57 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %7,7 artışla 4,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %15,8 düşüşle 2,59 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %20,2 artışla 3,75 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,2 artışla 6,4 milyon mt oldu.

Temmuz ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %30,5’ini, Güney Kore %26,2’sini, Hindistan %17,1’ini ve Çin %12,6’sını oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 108,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı – Temmuz 2025


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Haziran ayında %90,6 arttı

25 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Haziran ayında %2,8 yükseldi

24 Tem | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2025’in Haziran ayında %26,9 yükseldi

08 Tem | Çelik Haberler

Avustralya ticari belirsizliklere ve fiyat düşüşlerine rağmen kömür ihracatının 2025’te artmasını bekliyor

08 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2025’in Mayıs ayında %9,3 arttı

25 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025'in Mayıs ayında %13,7 yükseldi

24 Haz | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Mayıs’ta aylık %12,3 arttı

11 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Nisan’da aylık %37,5 düşüş kaydetti

20 May | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Nisan’da aylık %7,8 azaldı

16 May | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Nisan’da aylık %18,8 düştü

06 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis